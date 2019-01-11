"إيكونوميست": الروبل الروسي أكثر عملة مقيمة دون قيمتها العادلة

أظهر مؤشر "بيغ ماك" الخاص بمجلة "إيكونوميست" البريطانية، أن الروبل الروسي أكثر عملة في العالم مقومة دون قيمتها العادلة.

وأطلقت "إيكونوميست" مؤشر "بيغ ماك" في 1986، وأصبح معيارا عالميا وطريقة لقياس القوة الشرائية للعملات من أجل معرفة ما إذا كانت دون قيمتها العادلة أو فوقها، وعما إذا كانت تسير في مسارها الصحيح أم لا.

ويعتمد المؤشر على مقارنة القدرات الشرائية للعملات في 48 دولة، حيث يمثل الهامبرغر، وحدة تسهل مقارنة سعر صرف العملات مقابل الدولار أو قيمتها الشرائية.

وحسب إحصاءات المؤشر لشهر يناير الجاري، فإن العملة الروسية تقل في قيمتها العادلة مقابل الدولار بنسبة 70.4%.

ويظهر من المؤشر أن سعر هامبرغر بيغ ماك في الولايات المتحدة يبلغ في الوقت الراهن 5.58 دولار (نحو 373 روبلا)، أما في روسيا فيبلغ سعره 110.17 روبل ما يعادل 1.65 دولار، أي أن الفرق في سعر الهامبرغر بين روسيا والولايات المتحدة يبلغ 70.4%.

كذلك يشير المؤشر إلى أن معظم العملات في العالم مقيمة دون قيمتها العادلة مقابل الدولار، باستثناء الفرنك السويسري، والكرونا السويدية والنرويجية، فعلى سبيل المثال الفرنك السويسري مقيم فوق قيمته الفعلية بنسبة 18.7% كون سعر هامبرغر بيغ ماك، في سويسرا يبلغ 6.5 فرنك (6.7 دولار).

المصدر: "نوفوستي"