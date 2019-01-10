رويترز: الاتحاد للطيران تقلص 50 وظيفة

ذكر مصدران لوكالة "رويترز" أن شركة "الاتحاد" للطيران الإماراتية تخطط لتقليص وظائف الطيارين مع نهاية الشهر الجاري بعد خسائر استثمارية كبيرة في العام الماضي.

ونقلت "رويترز" عن المصدرين، اللذين طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، واللذين قالت إنهما على إطلاع على مذكرة داخلية للشركة، أن لدى الشركة فائضا في عدد الطيارين، يقدر بـ 160 وظيفة، وهي تخطط لتقليصه بمقدار 50 وظيفة مع نهاية يناير الجاري.

ويشار في المذكرة إلى أن الشركة تكبدت خسائر في العام الماضي جراء فشل استراتيجيتها لاستثمار مليارات الدولارات في شركات أخرى للخطوط الجوية.

وأضاف المصدران أن لدى الشركة الإماراتية 2065 طيارا في الوقت الراهن.

ونقلت "رويترز" عن المتحدثة باسم الاتحاد للطيران قوله إن الشركة تعيد النظر في عمل قسم إدارة الرحلات لها، وأن تقليص عدد الكوادر سيكون قليلا على الأرجح.

وجدير بالذكر أن شركة "الاتحاد" للطيران لم تنشر بعد بياناتها المالية الرسمية للعام 2018 .

المصدر: رويترز