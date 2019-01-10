وزير إيراني من بغداد: لن نمتثل للعقوبات الأمريكية

اعتبر وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، أن العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده "غير شرعية"، وأن طهران لن تمتثل لهذه العقوبات.

وقال زنغنه خلال مؤتمر صحفي مشترك في بغداد مع وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، اليوم الخميس، إن إيران لن تناقش حجم صادراتها من النفط أو وجهتها، بينما ترزح تحت العقوبات الأمريكية.

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بدوره قال الغضبان إن العراق لم يتوصل بعد إلى اتفاق مع إيران لتطوير حقول النفط المشتركة بين البلدين. وأضاف أن تراجع أسعار النفط العالمية توقف وأنه يتوقع تحسنها تدريجيا.

وكان زنغنه قد وصل في وقت سابق إلى بغداد في زيارة تهدف لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ولاسيما في مجال النفط والطاقة.

المصدر: "رويترز"