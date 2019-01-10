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تجارة روسيا مع الصين تقفز فوق 100 مليار دولار في 2018

مال وأعمال

تجارة روسيا مع الصين تقفز فوق 100 مليار دولار في 2018
Sputnik
تجارة روسيا مع الصين تتجاوز الـ100 مليار دولار في 2018
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أفادت وزارة التجارة الصينية بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين تخطى خلال 2018 مستوى الـ100 مليار دولار، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلدين، اللذين تربطهما علاقات استراتيجية.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، غاو فنغ، إن حجم تجارة الدولتين تجاوز في منتصف ديسمبر الماضي للمرة الأولى مستوى المئة مليار دولار، مشيرا إلى أن روسيا تتصدر لائحة شركاء الصين من حيث معدلات نمو التبادل التجاري.

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ووصف الرقم "بالمستوى القياسي التاريخي"، لافتا بأن البيانات النهائية ستنشر في وقت لاحق. كما أكد المتحدث استعداد بكين لمواصلة جهودها لتنمية علاقاتها مع موسكو.

ووفقا لبيانات الجمارك الصينية فقد ازداد حجم التبادل التجاري مع روسيا خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2018 بواقع 27.8% مقارنة بالفترة نفسها من 2017، وبلغ 97.23 مليار دولار، منها 43.45 مليار دولار هي صادرات الصين إلى روسيا، مقابل واردات بقيمة 53.78 مليار دولار.

المصدر: "نوفوستي"

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