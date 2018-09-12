طبخة روسية صينية بقيمة 100 مليار دولار

اتفقت الشركات الروسية والصينية على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي وكذلك زيادة الاستثمارات المتبادلة، وفي هذا الإطار تتم دراسة 73 مشروعا بقيمة إجمالية تزيد عن 100 مليار دولار.

وجاء ذلك بحسب بيان صدر عن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، على هامش فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي الروسي، المنعقد حاليا في مدينة فلاديفوستوك الروسية.

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وأضاف البيان أن المشروعات المطروحة تتم دراستها من قبل اللجنة الاستشارية التجارية المشتركة بين البلدين، وتطال مجالات الإنتاج الصناعي، والبنية التحتية، والتنقيب ومعالجة المعادن، والزراعة وغيرها.

كذلك أشار البيان، الذي صدر أمس الثلاثاء، إلى أن سبعة مشروعات بقيمة إجمالية 4.6 مليار دولار تم تنفيذها بالفعل كنتجية للعمل المشترك بين روسيا والصين.

وقال رئيس الصندوق الروسي، كيريل ديميترييف بهذا الصدد: "نؤمن أنه بفضل النمو الاقتصادي المستقر في روسيا والصين، هناك العديد من الفرص الاستثمارية المربحة في الأسواق المحلية، لكننا نعتقد أن الصفقات الواعدة ستظهر بفضل العلاقات الثنائية".

وعن العلاقات التجارية تعتبر الصين أكبر شركاء روسيا التجاريين، واستحوذت العام الماضي على 15% من تجارة روسيا الخارجية، وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين في 2017 بنسبة 31.5% مقارنة بالعام 2016، وبلغ 87.4 مليار دولار، منها 39 مليار دولار هي صادرات روسيا إلى الصين، مقابل واردات بقيمة 48.4 مليار دولار.

المصدر: وكالات