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روسيا تسهل التسوق الإلكتروني من الخارج

مال وأعمال

روسيا تسهل التسوق الإلكتروني من الخارج
Sputnik
روسيا تسهل التسوق الإلكتروني من الخارج
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أطلق البريد الروسي مشروعا تجريبيا يهدف لتسهيل الشراء عبر الإنترنت من خارج البلاد.

وسيقوم البريد الروسي باستيفاء رسوم المشتريات عند التسوق في المتاجر الأجنبية عبر الإنترنت، في خطوة تهدف للتخفيف من الإجراءات البيروقراطية.

وقامت مؤسسة البريد بتطوير تقنية خاصة تتيح للمشترين دفع الرسوم مباشرة عند شراء السلع والمنتجات عبر المواقع الإلكترونية على أن تقوم المؤسسة في ما بعد بتحويلها إلى الميزانية الروسية.

ووفقا للقواعد القديمة كان يجب على المشتري دفع رسوم المشتريات في فروع معينة من شبكة "بوتشتا روسيا"، لكنه الآن أصبح من الممكن القيام بذلك عند الشراء من المتجر الإلكتروني، على أن تجبى الرسوم على المشتريات التي تزيد قيمتها عن 500 يورو في الشهر.

المصدر: "لينتا.رو"

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