السلطات السعودية تنصف موظفا وتحسّن له ظروف عمله

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن السلطات المختصة أنصفت موظفا سعوديا في مدينة الباحة غربي المملكة، يعمل لساعات طويلة تتجاوز ساعات العمل المنصوصة في القانون.

وأفادت صحيفة "عكاظ" بأن وكيل إمارة منطقة الباحة للشؤون التنموية صالح القلطي، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالباحة شايق آل شايق، أنصفا موظفا من طول فترة عمله التي تمتد إلى 11 ساعة يوميا وبراتب لا يتجاوز 3000 آلاف ريال.

ووفقا للصحيفة، فإن وكيل الإمارة أشار إلى ضرورة إبلاغ رب العمل بضرورة الالتزام بفترة العمل 8 ساعات يوميا، ووجه السلطات المختصة للتأكد من العقد المبرم بين الموظف وصاحب العمل وضرورة التقيد بساعات العمل المنصوصة في القانون.

من جهته أكد آل شايق أن الحملات التفتيشية ستستمر لتطبيق قرار توطين الـ5 قطاعات، لافتا إلى أن مخالفة القرار ستؤدي إلى فرض غرامات مالية تبدأ من 20 ألف ريال.

المصدر: "عكاظ"