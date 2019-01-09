صعود النفط على أمل فض النزاع التجاري بين بكين وواشنطن

ارتفعت أسعار النفط الأربعاء، مدفوعة بأمل تسوية واشنطن وبكين نزاعاتهما التجارية، التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.

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وبحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش بلغت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50.38 دولار للبرميل، مرتفعة بنسبة 1.2% مقارنة مع التسوية السابقة، وتلك هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها الخام 50 دولارا هذا العام، فيما صعدت عقود خام "برنت" بنسبة 1% إلى 59.33 دولار للبرميل.

ودخلت محادثات تجارية في بكين بين الصين والولايات المتحدة، أكبر اقتصادين في العالم يومها الثالث، في ظل مؤشرات على إحراز تقدم في مسائل من بينها شراء الصين للسلع الزراعية والطاقة من الولايات المتحدة وزيادة انفتاح الأسواق الصينية أمام المنتج الأمريكي.

إضافة لذلك تلقت أسعار النفط دعما من تخفيضات للإنتاج بدأت في نهاية 2018 من قبل مجموعة من منتجي الخام بمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا غير العضو في المنظمة.

وتهدف التخفيضات إلى كبح تخمة الإمداد الناجمة عن ارتفاع إنتاج الخام الأمريكي بنحو مليوني برميل يوميا في 2018 إلى مستوى قياسي بلغ 11.7 مليون برميل يوميا.

المصدر: "رويترز"