إيران تتصدر دول العالم باحتياطي الغاز

ذكر تقرير صدر عن وزارة النفط الإيرانية مؤخرا أن احتياطيات إيران من الغاز الطبيعي، أصبحت الأكبر من نوعها في العالم.

ونقلت وكالة "فارس" للأنباء عن التقرير أن حجم احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم في 2016 ازداد بنسبة 0.62% مقارنة بـ2015.

وحازت منطقة الشرق الأوسط في التقرير على أكبر احتياطي، تليها أوروبا وبعدها آوراسيا، فيما الحجم الأقل يعود لمنطقة أمريكا الوسطى والجنوبية.

وبناء على التقرير، فإن إيران تصدرت دول العالم من حيث احتياطيات الغاز الطبيعي، وتمتلك 33.5 تريليون متر مكعب، وبعدها روسيا بـ32.27 تريليون متر مكعب، وبعدها قطر بـ24.30 تريليون متر مكعب، تليها تركمانستان بـ17.48، والسعودية بـ8.43 فالإمارات بـ6.09 وفنزويلا بـ5.70 ونيجيريا بـ5.28 والجزائر بـ4.50 تريليون متر مكعب.

المصدر: "فارس"