الليرة التركية تهبط أكثر من 1% مقابل الدولار

هبطت قيمة الليرة التركية اليوم الخميس أكثر من 1% مقابل الدولار الأمريكي جراء انخفاضات واسعة النطاق مقابل العملة الأمريكية، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

ويعزى الانخفاض الذي طرأ مؤخرا على العملة التركية أيضا إلى إقبال المستثمرين القلقين على الأصول الآمنة في ظل مخاطر حدوث تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي.

وقد وصلت قيمة الليرة التركية في الساعة 05:40 بتوقيت غرينتش لفترة وجيزة إلى 6.4486 خلال الليل، وتحسنت قيمتها لتسجل عند الإغلاق أمس الأربعاء 5.45 بعد أن كانت 5.3952 مقابل الدولار حتى نهاية العام المنصرم.

وفقدت الليرة نحو 30% من قيمتها مقابل الدولار في العام 2018.

المصدر: "رويترز"