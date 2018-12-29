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ترامب: نحقق تقدما كبيرا مع الرئيس الصيني لحل الخلافات!

مال وأعمال

ترامب: نحقق تقدما كبيرا مع الرئيس الصيني لحل الخلافات!
Reuters Kevin Lamarque
الاجتماع الأمريكي الصيني بمشاركة رئيسي البلدين، دونالد ترامب وشي جين بينغ، في بيونس آيرس يوم 1 ديسمبر
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أجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اتصالا هاتفيا مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، أعلن على إثره عن تحقيق تقدم كبير في حل الخلافات التجارية بين بلديهما.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها اليوم السبت على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "كان لدي الآن اتصال هاتفي طويل وجيد جدا مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، والعمل على الصفقة يجري بشكل حسن للغاية".

وأضاف ترامب: "إنها، وحال التوصل إليها، ستكون شاملة بجميع مواضيع الخلاف ومجالاته ونقاطه. إن تقدما كبيرا يحدث الآن!".

وسبق أن تحدث ترامب مرارا عن وجود آفاق جيدة لتسوية الخلافات الحادة بين الولايات المتحدة والصين في القطاع التجاري.

وفي 1 ديسمبر الجاري اتفق الرئيسان، خلال لقائهما في بوينس آيرس الأرجنتينية على هامش قمة مجموعة دول "G20"، على بذل جهود مشتركة للتوصل إلى صفقة بين البلدين ستسمح بنزع فتيل التوتر بسبب الخلافات التجارية الاقتصادية.

وأوضح ترامب آنذاك أنه وافق على تأجيل تطبيق قراره برفع الرسوم الضريبية على سلع صينية بمبلغ 200 مليار دولار من 10 إلى 25 بالمئة لمدة 90 يوما.

المصدر: وكالات

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