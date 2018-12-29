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توقعات بارتفاع متوسط الأجور في روسيا بحلول 2021

مال وأعمال

توقعات بارتفاع متوسط الأجور في روسيا بحلول 2021
Sputnik
توقعات بارتفاع متوسط الأجور في روسيا بحلول 2021
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تتوقع وزارة التنمية الاقتصادية الروسية نمو متوسط الأجور في العاصمة موسكو خلال العامين القادمين بواقع 13 ألف روبل لتصل بحلول 2021 إلى 82 ألف روبل شهريا (1181 دولار).

وذكرت الوزارة، أن متوسط الأجور في موسكو سيرتفع من 69.7 ألف روبل تبلغها حاليا إلى 82.155 ألف روبل، فيما ستنمو في سان بطرسبورغ، ثاني أكبر المدن الروسية، إلى 62.719 ألف روبل.

ويأتي ذلك في وقت يتوقع فيه البنك المركزي الروسي تراجع معدلات التضخم في البلاد إلى المستوى المستهدف عند 4% في 2020، بعد ارتفاعها بشكل مؤقت في 2019.

وعزا المركزي نمو التضخم خلال 2019 لجملة أسباب أبرزها زيادة ضريبة القيمة المضافة من 18% إلى 20% ما سيساهم في ارتفاع أسعار السلع والخدمات في البلاد.

(الدولار = 69.4 روبل بتاريخ 29 ديسمبر)

المصدر: "تاس"

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