البورصة الأمريكية تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع

أغلق مؤشرا بورصة وول ستريت "داو جونز" و"ستاندرد آند بورز500" تعاملات الجمعة على انخفاض، لكن المؤشرات الرئيسية للبورصة أنهت الأسبوع على مكاسب للمرة الأولى في ديسمبر.

وأنهى المؤشر "داو جونز" الصناعي منخفضا بنسبة 0.33% إلى 23062.40 نقطة، بينما تراجع المؤشر "ستاندرد آند بورز500" الأوسع نطاقا بنسبة 0.12% لينهي الجلسة عند 2485.74 نقطة.

في حين أغلق المؤشر "ناسداك" المجمع مرتفعا بنسبة 0.08% إلى 6584.52 نقطة.

وبعد ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر، تنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب، مع صعود "ناسداك" بنسبة 3.97% و"ستاندر آند بوزر" بنسبة 2.86% و"داو جونز" بنسبة 2.75%.

المصدر: "رويترز"