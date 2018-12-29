هل يدفئ الأرز العلاقات الأمريكية –الصينية؟

فتحت الصين الباب أمام واردات الأرز من الولايات المتحدة للمرة الأولى على الإطلاق، فيما أعتبرها محللون إشارة إلى دفء في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم، بعد عام متوتر.

وقال بيان الجمارك الصينية إنه اعتبارا من 27 ديسمبر، فإن واردات الأرز البني والأرز الأبيض ومسحوق الأرز من الولايات المتحدة مسموح بها ما دامت الشحنات تفي بمعايير الفحص ومسجلة لدى وزارة الزراعة الأمريكية.

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ويأتي الضوء الأخضر هذا من الجمارك الصينية، بينما تستعد بكين وواشنطن لمحادثات ثنائية في يناير، بعد أن وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على تعليق زيادات في الرسوم الجمركية بين البلدين.

ولم يتضح على الفور حجم الأرز الذي ستشتريه الصين من الولايات المتحدة، لكن هذا التحرك، يأتي في أعقاب تعهدات من وزارة التجارة الصينية في وقت سابق هذا الأسبوع بإحداث المزيد من الانفتاح في التجارة مع أمريكا.

المصدر: "رويترز"