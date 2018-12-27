الأسهم الأمريكية تقفز بفضل ترامب

قفزت الأسهم الأمريكية خلال جلسة الأربعاء، بعد خسائر فادحة تكبدتها الأسبوع الجاري، وجاء الارتفاع مدعوما بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشراء أسهم الشركات الأمريكية.

وارتفع المؤشر "داو جونز" الأمريكي بأكثر من ألف نقطة في جلسة واحدة، حيث أنهى التعاملات على صعود نسبته 5%.

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كذلك شهد المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" تسجيل أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية في أكثر من تسع سنوات، وارتفع المؤشر بنسبة 4.96%، وأغلق عند 2467.73 نقطة. فيما صعد المؤشر "ناسداك" بنسبة 5.84% إلى 6554.36 نقطة.

وكان الرئيس الأمريكي قد دعا المستثمرين يوم الثلاثاء، الذي صادف عيد الميلاد، إلى شراء الأسهم الأمريكية بعدما انخفضت إلى مستويات متدنية، معتبرا أنها "فرصة عظيمة".

وقال ترامب: "اعتقد أنها فرصة عظيمة للشراء. بالفعل هي فرصة رائعة للشراء"، مضيفا أنه "يثق للغاية" في الشركات الأمريكية.

وكانت الأسهم الأمريكية قد تراجعت بشدة مؤخرا، بعدما هاجم ترامب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، واصفا إياه بالمشكلة الوحيدة التي يعاني منها اقتصاد بلاده.

كما تعرضت بورصة "وول ستريت" للضغوط مع تنامي المخاوف بشأن النمو بفعل إغلاق مؤسسات حكومية في الولايات المتحدة.

المصدر: "فيستي"