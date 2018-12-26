عملاق النفط السعودي يؤسس شركة تجزئة

أعلنت شركة النفط السعودي العملاقة "أرامكو"، تأسيس شركة للتجزئة، مملوكة لها بالكامل، تعمل على تلبية احتياجات المستهلكين، من وقود السيارات.

وأشارت "أرامكو"، إلى أن الشركة الجديدة ستتولى أعمال البيع بالتجزئة، والعمل على تعزيز العلامة التجارية للشركة الأم، وابتكار خدمات متميزة وفريدة من نوعها في مجال بيع الوقود والأنشطة التجارية الأخرى المرتبطة بمحطات الوقود.

وستتميز الشركة بالمرونة في أداء أعمالها، مما سيمكنها من التكيف مع تطورات قطاع التجزئة.

من جانبه، قال نائب رئيس التكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو، عبدالعزيز القديمي: "يعد التكامل التام عبر سلسلة القيمة الهيدروكربونية الوسيلة الأنسب لاكتساب القيمة القصوى من مواردنا".

وأضاف: "نحن مهتمون بتأسيس هذه الشركة التي تعزز التفاعل في نموذج أعمالنا، وتجعلنا شركاء أكثر فعالية فيما يتعلق بتلبية احتياجات العملاء.. ستتخذ الأعمال الرئيسة لشركة أرامكو السعودية للتجزئة نهجا مرحليا، لتوسيع شبكتها من محطات بيع الوقود في المملكة".

وشدد القديمي، على أن الشركة ستسعى إلى بناء ثقافة ترتكز على خدمة العميل وتلبية احتياجاته في المقام الأول، وكذلك تحقيق أهداف تفوق تطلعات العملاء، بما يضمن استمرارية أعمالها على المدى الطويل.

ويمثل الإعلان، بداية سلسلة من المبادرات في مسيرة هذه الشركة الجديدة لتصبح كيانا متكاملا لتجارة التجزئة في "أرامكو السعودية".

إقرأ المزيد

المصدر: سبق