رئيس "روس نفط" يكشف عن سبب هبوط النفط مؤخرا  

اعتبر رئيس "روس نفط" إيغور سيتشين أن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ساهم في هبوط أسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية مؤخرا.

وقال سيتشين، الذي يترأس كبرى شركات النفط الروسية، إن أسعار الخام مرتبطة بعدة عوامل مختلفة فبالإضافة إلى العوامل الأساسية، أصبحت زيادة أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عاملا ساهم في هبوط الأسعار".

وأضاف سيتشن، أنه يتوقع أن تكون أسعار النفط بين 50 و53 دولارا للبرميل في العام المقبل، وذلك "في إطار سيناريو متحفظ"، مؤكدا أن "روس نفط" جاهزة لأي تغيرات.

وهبطت أسعار النفط الجمعة الماضية بنسبة 6%، وتراجع سعر برميل مزيج "برنت" دون مستوى الـ51 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 31 أغسطس 2017.

المصدر: "نوفوستي"