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هبوط احتياطي الأردن الأجنبي إلى 11 مليار دولار

مال وأعمال

هبوط احتياطي الأردن الأجنبي إلى 11 مليار دولار
Globallookpress
هبوط احتياطي الأردن الأجنبي إلى 11 مليار دولار
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كشف البنك المركزي الأردني اليوم الأربعاء، عن تراجع احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري بنسبة 11.3% إلى 10.856 مليار دولار.

وبلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي للأردن في نهاية 2017 نحو 12.25 مليار دولار، أي أن الاحتياطيات قد تراجعت بواقع 1.394 مليار دولار.

وبدأ الاحتياطي الأجنبي في الأردن بالتأثر سلبا منذ بداية 2016 بعد تباطؤ النمو في تحويلات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي، والتي تعد العوامل المغذية لاحتياطي العملة الأجنبية في المملكة.

المصدر: "رويترز"

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