روسيا تبدأ في إنتاج سيارات "آوروس" (صور)

أفاد وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف بأن إنتاج ليموزين "آوروس"، وهي العلامة التجارية لسيارات "كورتيج" التي صنعت إحداها للرئيس الروسي خصيصا، سينطلق بحلول عام 2020.

وأضاف الوزير أن عدد المركبات المنتجة في البداية سيكون محدودا، على أن يصل خلال 7 – 8 أعوام إلى 5 آلاف سيارة سنويا، مشيرا إلى أن إنتاج هذه المركبات الفارهة سيتم في جمهورية تتارستان الروسية.

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و"كورتيج" هو مشروع لتصميم وإنتاج طراز من السيارات الفاخرة يشمل سيارات "الليموزين" و"سيدان" و"ميني فان" لكبار المسؤولين في روسيا، وفي مقدمتهم الرئيس الروسي. وستباع السيارات في الأسواق تحت ماركة "أوروس"، ويتوقع أن يبدأ سعر السيارة الواحدة من 10 ملايين روبل (ما يعادل نحو 147 ألف دولار).

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المصدر: وكالات