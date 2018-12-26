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بدء ضخ الغاز المصري إلى الأردن

مال وأعمال

بدء ضخ الغاز المصري إلى الأردن
Reuters
بدء ضخ الغاز المصري إلى الأردن
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استأنفت مصر تصدير الغاز الطبيعي إلى الأردن، وذلك في ضوء زيادة معدلات إنتاجها من الغاز بعد وضع عدد من الحقول قيد الخدمة والوصول إلى الاكتفاء الذاتي.

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وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أنه بدأ تصدير الغاز المصري للأردن بكميات تجريبية اعتبارا من أكتوبر الماضي، على أن تتم زيادة الإنتاج لتصل بحلول 2019 إلى الكميات المتفقة بين القاهرة وعمان.

وكان الأردن ومصر قد وقعا في أغسطس الماضي على تعديل لاتفاقات بيع وشراء الغاز الطبيعي، لتستورد عمان بموجب ذلك نحو 10% من احتياجاتها من الغاز لتوليد الكهرباء في 2019.

المصدر: "الدستور"

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