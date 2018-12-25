 
مباشر

هبوط العملة الإيرانية بأكثر من 10 بالمئة

مال وأعمال

هبوط العملة الإيرانية بأكثر من 10 بالمئة
Reuters KHALID AL-MOUSILY
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l8s7

فقد الريال الإيراني أكثر من 10 بالمئة من قيمته في غضون ساعات بعد أن تحسنت العملة الإيرانية خلال الشهرين الماضيين.

وأفاد مراسلنا بأن سعر صرف العملة الإيرانية بلغ اليوم الثلاثاء 119 ألف ريال مقابل دولار واحد، وذلك بعد ارتفاع سعر صرف الريال مؤخرا، ببلوغه أقل من 100 ألف ريال للدولار الأمريكي.

واستعرض الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الثلاثاء مشروع الميزانية الإيرانية للعام الجديد أمام البرلمان، مؤكدا نفاد الاحتياطي الإيراني من العملات الأجنبية خلال الأشهر الماضية.

إقرأ المزيد
الرئيس الإيراني حسن روحاني
روحاني يكشف عن نفاد مدخرات بلاده

كما تضمن مشروع الميزانية تقليص النفقات على الجيش والحرس الثوري وقوات الباسيج إلى النصف في العام المقبل بالمقارنة مع ميزانية العام الذي سبقه.

جدير بالذكر أن إيران تعاني من مشاكل اقتصادية، بما في ذلك انخفاض سعر صرف الريال، ونقص الاستثمارات وزيادة المعروض النقدي وارتفاع نسبة التضخم وعدم استقرار القطاع المصرفي بالإضافة إلى إعادة فرض العقوبات الأمريكية التي تستهدف قطاع الطاقة والمصرفي الإيراني.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الثلج لا يتعارض مع المتعة.. شاهد كيف تقضي الشتاء في روسيا