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روسيا تتوقع فائضا ملموسا في الميزانية لهذا العام

مال وأعمال

روسيا تتوقع فائضا ملموسا في الميزانية لهذا العام
Sputnik
روسيا تتوقع فائضا ملموسا في الميزانية لهذا العام
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توقع وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن تحقق روسيا فائضا في ميزانيتها خلال العام الجاري قدره 2.5% من إجمالي الناتج القومي للبلاد.

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وقال سيلوانوف إن الحكومة الروسية نفذت جميع التزاماتها في إطار ميزانية 2018.

وأدخلت الحكومة الروسية في خريف العام الجاري تعديلات على ميزانية البلاد بعد ارتفاع أسعار النفط، توقعت فائضا نسبته 2.1% في إجمالي الناتج القومي للبلاد.

المصدر: "نوفوستي"

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