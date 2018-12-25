موسكو: مستمرون في تقليص الدولار حتى ولو ألغت واشنطن عقوباتها

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن العمل على الحد من ارتباط التعاملات الروسية بالدولار مستمر، ولن يتوقف بغض النظر عن العقوبات الأمريكية ضد روسيا.

وشدد ريابكوف على أن سياسة العقوبات الأمريكية عقيمة وستندثر لوحدها.

وقال: "كثر الحديث في الآونة الأخيرة، عن خفض ارتباطنا بالمنظومة المالية الأمريكية، وتقليص استخدام الدولار في تعاملاتنا التجارية، وزياد حصة العملات المحلية في مبادلاتنا وتعاملاتنا مع الدول وعلى المستويين الثنائي والمتعدد. نعم، نحن مستمرون في السير بهذا الاتجاه".

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وأكد سيرغي ريابكوف، أن هذه الخطوات ليست آنية ولا ترتبط بالظروف الراهنة، بل صارت مسارا ثابتا، وقال: "أعتقد أنه حتى ولو تصورنا أن الوضع قد تغير فجأة ورفع الأمريكيون عقوباتهم الآن، فلن نتوقف عن مسارنا لأنهم قد يلغونها اليوم ليعيدوها غدا".

المصدر: إنترفاكس