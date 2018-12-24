تعاون سوري إماراتي في مجال التطور العقاري

ذكرت مواقع سورية أن وفدا اقتصاديا من دولة الإمارات زار العاصمة السورية دمشق الأسبوع الماضي، بهدف إقامة مشاريع استثمارية جديدة في المرحلة المقبلة.

وأفادت بأن وفدا من إدارة شركة "داماك" العقارية الإماراتية بحث في فندق "الفورسيزونز" آفاق التعاون في مجال التطوير العقاري والمشاركة في مشاريع جديدة في سوريا، المقبلة على مرحلة إعادة الإعمار.

ووفقا للمواقع فإن وفد شركة "داماك" التقى بمسؤولين من شركات "مجموعة تلسا" و"الديار الدمشقية"، كذلك أشارت إلى أن الزيارة جاءت بناء على دعوة رسمية من الشركات السورية.

وكشف مدير مجموعة "تلسا" ماهر الإمام أنه تم بحث عدة نقاط مع الشركة الإماراتية، والتي ستقوم بدورها بسلسلة زيارات حكومية لتداول بعض المشاريع مع الجهات المعنية بالإسكان.

وتعتبر شركة "داماك" من الشركات الرائدة على مستوى الاستثمار العقاري في العالم العربي، حيث نفذت أكثر من 20 مشروع في منطقة الشرق الأوسط.

المصدر: وكالات