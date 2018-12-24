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"حديد حماة" السورية تخفض أسعار منتجها

مال وأعمال

Sputnik
"حديد حماة" السورية تخفض أسعار منتجها
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أعلنت شركة "حديد حماة" السورية عن خفض أسعار المنتجات الحديدية والفولاذية، مع إقبال سوريا على مرحلة إعادة الإعمار.

وذكرت صحيفة "الثورة" السورية أن "حديد حماة" خفضت أسعار مبيع الطن الواحد من مادة الحديد المبروم متوسط وعالي الشد والبيليت بواقع 15 ألف ليرة عن الأسعار المعلنة بنهاية الشهر الماضي.

وبلغت بذلك نسبة التخفيض التي أعلنت عنها الشركة 4.4%.

وتضم شركة "حديد حماة" عدة معامل وهي معمل الصهر، ومعمل القضبان الفولاذية، ومعمل الأنابيب المعدنية، ومعمل "باسل الأسد" للمطروقات الفولاذية، وهي الشركة الحكومية الوحيدة في سوريا لإنتاج الحديد.

المصدر: وكالات

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