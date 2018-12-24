الصين تسجل رقما قياسيا جديدا في التجارة

توقع نائب مدير إدارة التجارة الخارجية الصينية سونغ شيان ماو، أن تتجاوز واردات الصين هذا العام مستوى تريليوني دولار، لتسجل بذلك رقما قياسيا جديدا.

وجاء تصريح المسؤول الصيني خلال اجتماع لبحث القضايا التجارية عقد مؤخرا في وزارة التجارة الخارجية الصينية، ونقلت وكالة "شينخوا" عن المسؤول أن بكين ستتبنى جملة من التدابير لزيادة الواردات العام القادم.

وأضاف أن المعرض الثاني للواردات المقرر عقده في 2019 سيخلق المزيد من الفرص للمستوردين وسيتم اتخاذ إجراءات لتشجيع استيراد التكنولوجيا المتقدمة والمنتجات الزراعية وبضائع وخدمات استهلاكية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم خفض الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات، إضافة لتسهيل إجراءات التخليص الجمركي.

وأظهرت بيانات جمركية أن الواردات خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري زادت بنسبة 14.6% على أساس سنوي.

وجاء ذلك بعد أن خفضت الصين خلال العام الجاري الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات، انطلاقا من الأدوية وصولا إلى السيارات.

المصدر: "شينخوا"