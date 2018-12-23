إعادة تشغيل أحد أشهر المعامل في سوريا

أعيد اليوم الأحد تشغيل معمل السماد الفوسفاتي في محافظة حمص السورية التابع للشركة العامة للأسمدة، بعد توقفه 5 أشهر لأعمال الصيانة الدورية لخطوط الإنتاج، حسبما أفادت وكالة "سانا".

ونقلت "سانا" عن مدير شركة الأسمدة جمال العبد قوله، إن المعمل يعمل بطاقة إنتاجية يومية تبلغ 400 طن سماد فوسفاتي والعملية الإنتاجية مستمرة فيه مع استمرار توافر المواد الأولية اللازمة لتشغيله.

وحول معمل الأمونيا يوريا المتوقف منذ عدة أشهر أوضح العبد أن خطوط الإنتاج في حالة فنية جيدة وجاهزة للإنتاج فور توافر الغاز الطبيعي المادة الأساسية اللازمة لتشغيل المعمل.

يذكر أن الشركة العامة للأسمدة تضم ثلاثة معامل "الفوسفاتي.. الامونيا يوريا الكالنترو".

المصدر: "سانا"