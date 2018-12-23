العراق والكويت بصدد ترسيم المناطق النفطية الحدودية

أعلن وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، أن بغداد والكويت توصلتا خلال الاجتماع الأخير في تركيا، إلى تعيين جهة استشارية لترسيم المناطق النفطية الحدودية بين البلدين.

وقال الغضبان في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع وزراء نفط "أوابك" بالكويت، إن "الاستشاري سيقوم بدراسة المنطقتين المتاخمتين للحدود بينهما، وبناء على معطيات الدراسة ستتخذ سياسة إنتاجية مجزية للطرفين".

ولم يحدد الوزير العراقي اسم الشركة الاستشارية، لكنه أكد أنها "شركة أجنبية عالمية معروفة تقوم بتنفيذ الاستشارات".

وتطرق إلى مساعي تحقيق استقرار أسواق النفط، وقال: "نعتقد أن قرار (أوبك) والمنتجين خارجها خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، سيعدل وضع السوق ويسحب معظم الفائض".

وتسجل أسعار النفط الخام أدنى مستوياتها في أكثر من عام، بفعل مخاوف زيادة تخمة المعروض، بعد زيادة الإنتاج مؤخرا من جانب منتجين كبار، كالولايات المتحدة وروسيا والسعودية والعراق والإمارات.

إقرأ المزيد

وانطلقت في الكويت، أعمال الاجتماع الـ101 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك".

المصدر: وكالات