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هبوط النفط بعد قرار المركزي الأمريكي زيادة الفائدة الأساسية

مال وأعمال

هبوط النفط بعد قرار المركزي الأمريكي زيادة الفائدة الأساسية
Reuters
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انخفض خام "برنت" بواقع خمسة في المئة إلى 54.28 دولار للبرميل، تاركا صدى كبيرا في السوق.

وبلغ "برنت" في العقود الآجلة تسليم فبراير 54.78 دولار، فيما هبط الخام الأمريكي WTI بواقع 3.8 في المئة إلى 45.68 دولار بعد أن سجل 47.46 دولار للبرميل.

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وجاء هذا الانخفاض على خلفية رفع البنك المركزي الأمريكي (FRS) سعر الفائدة الأساسية إلى 2.5، وهو ما يترتب عليه تراجع النفط.

ويرى الخبراء، أن الانخفاض جاء كذلك بسبب مخاوف الفائض في السوق.

المصدر: لينتا رو

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