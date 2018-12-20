الصين تصادر أكثر من 91 طنا من النفايات المهربة

ضبطت سلطات الجمارك الصينية أكثر من 91 طنا من واردات النفايات غير الشرعية، وذلك خلال آخر جولة من حملة مكافحة استيراد المخلفات الأجنبية اللاشرعي.

وذكرت المصلحة العامة للجمارك، أن "النفايات المهربة شملت مخلفات من البلاستيك وبقايا المعادن".

وأضافت أن "ضباط الجمارك في 11 منطقة على مستوى المقاطعة، احتجزوا 129 مشبوها وكسروا 38 حلقة تهريب خلال الحملة".

وخلصت الجولة الخامسة والأخيرة من حملة مكافحة تهريب النفايات التي أطلقتها المصلحة العامة للجمارك الصينية هذا العام، إلى اعتقل 718 مهربا وصودرت خلالها أكثر من 1.55 مليون طن من القمامة الأجنبية الصلبة المهربة.

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وبدأت الصين استيراد المخلفات الصلبة كمصدر للمواد الخام في ثمانينيات القرن الماضي وكانت أكبر مستورد في العالم لسنوات، فيما تستجرّ بعض الشركات النفايات الأجنبية إلى البلاد بالالتفاف على الجمارك، ما يشكل تهديدا للبيئة والصحة العامة.

ونظرا لزيادة الوعي العام، قررت الحكومة في العام الماضي التخلص التدريجي من هذه الواردات ووقفها تماما بحلول نهاية 2019، باستثناء تلك التي تحتوي على موارد غير قابلة للاستبدال.

المصدر: شينخوا