سوريا تفتح دارا تجارية مشتركة في القرم

أفاد غيورغي مرادوف، مندوب جمهورية القرم الدائم لدى الرئيس الروسي، بإنشاء دار تجارية مشتركة لسوريا والقرم، مضيفا أنها ستصبح جزء من المنطقة الاقتصادية الحرة في شبه جزيرة القرم.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مرادوف أنه تجري حاليا عملية تسجيل الدار التجارية المشتركة لسوريا والقرم كجزء رسمي للمنطقة الاقتصادية الحرة في القرم، كما يجري حل المسائل الخاصة بالعمليات الحسابية المتبادلة.

وتابع: "يقضي بروتوكول اللجنة المشتركة الحل السريع لمسألة العمليات الحسابية. ومن الواضح حاليا أن دفع الأموال سيتم بالروبلات".

وزار وفد القرم سوريا في منتصف أكتوبر الماضي. وتم في إطار هذه الزيارة توقيع مذكرة حول التعاون الاقتصادي والموافقة على خطط الأعمال المشتركة. ودار الحديث فيها أيضا عن إنشاء دار تجارية، وشركة بحرية، وتوريد وتصدير البضائع، وتنظيم الرحلات الجوية بين سوريا والقرم.

المصدر: نوفوستي