بوتين لا يستبعد ربط إيطاليا بـ"السيل التركي"

ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تدرس إمكانية ربط إيطاليا بخط أنابيب ضخ الغاز الروسي عبر البحر الأسود "السيل التركي"، الواصل بين أراضي روسيا وتركيا.

وأشار بوتين، إلى أنه يتم في الوقت الراهن دراسة القضايا المتعلقة بالبنية التحتية والخيارات المتوفرة لربط إيطاليا بخط الغاز المذكور.

وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أن هذا الربط "قد يكون في جزئه البري عبر بلغاريا أو صربيا وهنغاريا أو اليونان".

في وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن مشاركة الاتحاد الأوروبي ودول أخرى في مشروع "السيل التركي"، ممكنة ولكن بعد تقديم ضمانات عدم تكرار ما جرى مع "السيل الجنوبي".

والسيل التركي مشروع لتشييد خط لأنابيب ضخ الغاز الروسي عبر البحر الأسود إلى الجزء الأوروبي من تركيا ومنها إلى الحدود مع اليونان.

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وسيبلغ طول القسم البحري من الخط حوالي 910 كم، والبري داخل الأراضي التركية 180 كم.

وفي 10 أكتوبر 2016 وقعت موسكو وأنقرة على اتفاقية حكومية مشتركة لمشروع "السيل التركي".

والخط يضم أنبوبين، الأول لنقل الغاز للسوق التركية والثاني لتزويد جنوب وجنوب شرقي أوروبا بالغاز الروسي.

وتبلغ طاقة كل أنبوب 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا وقدرت كلفة المشروع الإجمالية بحوالي 11.4 مليار يورو.

المصدر: وكالات