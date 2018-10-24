ولي العهد السعودي: قطر ورغم خلافنا معها لديها اقتصاد قوي وستكون مختلفة بعد 5 سنوات

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أن قطر لديها اقتصاد قوي وستكون، مثل باقي دول منطقة الخليج، مختلفة تماما بعد 5 سنوات.

وأعرب بن سلمان، خلال مشاركته في جلسة لمؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في الرياض، اليوم الثلاثاء، عن اعتقاده أن "أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط".

وقال: "المملكة العربية السعودية وفي 5 سنوات قادمة ستكون مختلفة تماما، والبحرين ستكون مختلفة تماما والكويت، وحتى قطر، رغم خلافنا معها، لديها اقتصاد قوي وستكون مختلفة تماما بعد 5 سنوات، وكذلك الإمارات وعمان ولبنان والأردن والعراق ومصر".

وتابع: "هذه حرب السعوديين وهذه حربي، بالنسبة إلي شخصيا ولا أريد أن أفارق الحياة قبل أن أرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم".

المصدر: RT