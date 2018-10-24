بورصة موسكو تطلق 4 عقود معادن جديدة

أتاحت بورصة موسكو اليوم الأربعاء إمكانية تداول العقود الآجلة لمعادن الألومنيوم والنيكل والزنك والنحاس، في خطوة تهدف لاستقطاب المستثمرين، الذين يجرون تعاملاتهم خارج البورصة.

وستطرح 3 مجموعات من العقود الآجلة للتداول يستحق تنفيذها بعد شهرين وثلاثة أشهر وأربع أشهر، وسيبلغ حجم العقد الواحد لمعدن الألومنيوم طنا واحدا، وللنيكل والزنك والنحاس 0.1 طن.

وعن إطلاق العقود الجديدة، قال العضو المنتدب لأسواق المال في بورصة موسكو، إيغور مارش: "لقد بات ممكنا تداول العقود الجديدة بعد إبرام بورصة موسكو اتفاقا مع بورصة لندن للمعادن، والذي بفضله سيتمكن عملاؤنا من الوصول إلى أداة جديدة مع تقليص المخاطر والتكاليف".

المصدر: "فيستي"