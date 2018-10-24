المركزي السعودي: الرياض لن تعاقب البنوك التي قاطعت مؤتمر الرياض

أفاد محافظ البنك المركزي السعودي، الأربعاء، بأن الرياض لن تعاقب البنوك الأجنبية التي قاطعت مؤتمر الاستثمار في الرياض، وأعاد التأكيد على التزام بلاده بربط عملتها بالدولار الأمريكي.

وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أحمد الخليفي في مقابلة مع تلفزيون "العربية" اليوم الأربعاء، إنه سيظل بوسع المؤسسات التي انسحبت من المؤتمر السعودي التقدم بطلبات للحصول على تراخيص مصرفية للعمل في المملكة.

وجدد التزام بلاده بالدفاع عن ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، مضيفا أن الضغط الحالي على سعر الربط أقل بكثير من الماضي عندما انهارت أسعار النفط.

وكانت العملة السعودية قد هوت إلى أدنى مستوى في عامين، عند 3.7526 ريال مقابل الدولار في وقت سابق من هذا الشهر بسبب القلق من أن تضر قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالاستثمار الأجنبي في السعودية، لكن العملة عوضت بعض خسائرها وبلغت 3.7511 ريال للدولار اليوم الأربعاء.

المصدر: "رويترز"