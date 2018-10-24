السودان يزيد إنتاج الذهب

أفادت شركة التعدين الحكومية الرئيسية في السودان بأن إنتاج البلاد من الذهب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بلغ 78 طنا، متجاوزا توقعات الحكومة بنسبة 12%.

وقالت الشركة السودانية للموارد المعدنية إن "الإيرادات المدرجة في ميزانية الدولة تحققت بنسبة 97% برغم التحديات الكبيرة التي واجهت قطاع التعدين بسبب الظروف الاقتصادية"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وبينما ازدهر قطاع التعدين في السودان خلال السنوات الأخيرة، يقول مسؤولون إن معظم كميات الذهب يجري تهريبها إلى خارج البلاد، مما يحرم البنك المركزي السوداني من مورد للعملة الصعبة تحتاجه البلاد بشدة.

ويأمل السودان في وضع حد لعمليات التهريب من خلال مراجعة آلية الشراء وضبط الأسعار بما يتوافق مع السعر في السوق العالمية.

وبعد انفصال جنوب السودان، استأثرت دولة الجنوب بحوالي 75% من إنتاج النفط، ولذا بدأت الخرطوم تركز على إنتاج الذهب لتعويض ما خسرته من عائدات النفط.

وبلغ إنتاج السودان من الذهب في عام 2016 نحو 93.4 طنا، وأصبحت بذلك تحتل المرتبة الثالثة في إفريقيا بإنتاج الذهب، بعد جنوب أفريقيا وغانا.

المصدر: وكالات