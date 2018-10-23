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انخفاض الليرة التركية بعد انسحاب الحزب القومي من تحالف مع الحزب الحاكم

مال وأعمال

انخفاض الليرة التركية بعد انسحاب الحزب القومي من تحالف مع الحزب الحاكم
Reuters
انخفاض الليرة التركية بعد انسحاب الحزب القومي من تحالف مع الحزب الحاكم
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انخفضت العملة التركية الثلاثاء بعدما أعلن الحزب القومي التركي أنه لن يتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان، في الانتخابات المحلية العام المقبل.

وانخفضت العملة التركية إلى 5.8475 ليرة للدولار الواحد بحلول الساعة 08:57 بتوقيت غرينيتش، بعدما أغلقت الجلسة السابقة عند 5.6640 ليرة للدولار، أي أن الليرة تراجعت بنسبة 3% مقابل الدولار.

وتتجه العملة التركية بذلك نحو تسجيل أسوأ أداء يومي خلال ما يزيد على شهر.

وفقدت العملة نحو 35% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام نتيجة للقلق بشأن قدرة البنك المركزي على كبح جماح التضخم، وبفعل الخلاف الذي اندلع بين أنقرة وواشنطن على خلفية حبس القس الأمريكي، أندرو برونسون، الذي أفرجت عنه مؤخرا تركيا بعد عامين من الاحتجاز.

المصدر: "رويترز"

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