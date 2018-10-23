روسيا ترصد مليار دولار لمشاريع جديدة في السعودية

كشف رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميتريف، عن استثمارات جديدة مع السعودية تصل قيمتها إلى مليار دولار يتم التحضير للإعلان عنها في عشرة قطاعات اقتصادية.

وقال دميتريف في حوار مع صحيفة "الاقتصادية" السعودية على هامش مشاركته في المؤتمر الاستثماري في السعودية، إن موسكو والرياض تدرسان حاليا أكثر من عشرة مشاريع مشتركة جديدة تتركز في خدمات حقول النفط، والمصافي، والنقل الجوي والبحري، والخدمات اللوجستية للسكك الحديدية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، بقيمة إجمالية تفوق مليار دولار.

ورسم المسؤول الروسي صورة لآفاق التعاون الاستثماري مع السعودية، خصوصا في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والطاقة المتجددة، لافتا إلى أن قيمة التجارة البينية نمت بنسبة 50% في النصف الأول من العام الجاري، وذلك بفضل دعم وتوجيه الرئيس فلاديمير بوتين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقال دميتريف: "ستشاهدون عوائد عظمى للتعاون بيننا قريبا، وسينعكس ذلك على حجم التجارة بين البلدين".

وعن خطة التحول الاقتصادي التي أطلقتها الرياض تحت اسم "رؤية 2030"، قال دميتريف: "نحن معجبون في روسيا بـ"رؤية 2030" ولدينا قناعة راسخة بأن تنفيذ البرنامج الإصلاحي ستكون له آثار إيجابية، ليس على السعودية وحدها وإنما على منطقة الشرق الأوسط والعالم بأكمله، وندعم الخطوات التي اتخذها الأمير محمد بن سلمان لتطوير اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط".

وانطلق في الرياض اليوم الثلاثاء مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار 2018"، الذي يستمر حتى الخميس، ويعد المؤتمر منصة مهمة ترسم من خلالها كبرى الشركات والصناديق السيادية ملامح جديدة للاستثمار.

المصدر: "الاقتصادية"