النفط يصعد مع قرب تطبيق العقوبات الأمريكية على الخام الإيراني

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، في ظل توقعات بحدوث شح في معروض النفط بالأسواق فور بدء تنفيذ العقوبات الأمريكية على صادرات الخام الإيراني الشهر القادم.

وفي الساعة 05:58 بتوقيت غرينتش، بلغ سعر برميل خام "برنت" العالمي 79.99 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.3% عن الإغلاق السابق، وزادت عقود الخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.3% أيضا، إلى 69.34 دولار للبرميل.

ويبدأ تنفيذ العقوبات الأمريكية على قطاع النفط في إيران، ثالث أكبر منتج في "أوبك"، في الـ4 من نوفمبر المقبل. وتسعى واشنطن من خلال العقوبات وقف صادرات إيران النفطية لإجبارها على إعادة التفاوض على اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وصرح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، الأحد الماضي، بأنه سيكون من الصعب على الدول نيل استثناءات من العقوبات مقارنة مع الجولة السابقة تحت إدارة أوباما عندما حصلت عدة دول، وبخاصة في آسيا، على إعفاءات من ذلك القبيل.

وفي يونيو اتفقت "أوبك" على تعزيز المعروض لتعويض التعطيلات المتوقعة في صادرات إيران، لكن وثيقة من داخل المنظمة تشير إلى أن "أوبك" تجد صعوبة في زيادة المعروض، إذ أن السعودية ترفع الإمدادات، لكن تحدث تخفيضات في دول منتجة أخرى.

المصدر: "رويترز"