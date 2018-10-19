على خلفية قضية خاشقجي.. تكلفة التأمين على الديون السعودية تبلغ أعلى مستوياتها

بلغت تكلفة التأمين على الديون السعودية اليوم الجمعة، أعلى مستوياتها منذ يونيو مع تنامي التوترات بشأن اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي منذ دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول.

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وأظهرت بيانات "آي اتش إس ماركت" أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان السعودية، التي يشتريها المستثمرون للتحوط في مواجهة مخاطر التعثر في السداد، ارتفعت إلى 100 نقطة أساس للمرة الأولى منذ يونيو.

وأثار اختفاء خاشقجي واحتمال موته صيحات احتجاج دولية، كما أدى إلى توتر العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة ودول أوروبية، رغم نفي السعودية المتكرر للتهم الموجه لها بالضلوع في حادثة الاختفاء الغامضة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه مقتنع بأن خاشقجي قد "مات" وإن الرد الأمريكي على السعودية سيكون على الأرجح "بالغ الشدة".

المصدر: رويترز