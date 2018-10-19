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روسيا تتوقع هذا العام محصولا وفيرا من الحبوب

مال وأعمال

روسيا تتوقع هذا العام محصولا وفيرا من الحبوب
Sputnik
روسيا تتوقع هذا العام محصولا وفيرا من الحبوب
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن محصول الحبوب في روسيا خلال العام الجاري سيتخطى 100 مليون طن، لكنه سيبقى دون المستوى القياسي الذي سجله العام الماضي.

وجاء تصريح الرئيس بوتين خلال مشاركته في منتدى اقتصادي "روسي أوزبكي" منعقد حاليا في طشقند في إطار زيارته إلى أوزبكستان.

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وقال بوتين إن "موسم الحبوب في روسيا بلغ العام الماضي 135 مليون طن، وموسم العام الجاري سيكون أقل لكنه سيظل ضخما"، مشيرا إلى أن روسيا تتصدر دول العالم بصادرات القمح.

وأعرب الرئيس الروسي عن أمله في أن يساهم المنتدى الاقتصادي في إقامة اتصالات تجارية مفيدة بين الشركات الروسية والأوزبكية.

يشار إلى أن موسكو وطشقند وقعتا اليوم الجمعة في إطار زيارة الرئيس بوتين قرابة 800 اتفاقية وصفقة تجارية بقيمة 27 مليار دولار، كانت للاستثمارات حصة الأسد فيها.

المصدر: "تاس"

 

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