بولندا تبرم عقدا لـ 20 عاما لاستيراد الغاز المسال الأمريكي

وقعت شركة PGNiG البولندية على عقد مدته 20 عاما مع شركة American Venture Global LNG الأمريكية، ينص على توريد الأخيرة الغاز المسال الأمريكي لبولندا.

وقال ماتشيه فوجنياك رئيس الشركة البولندية، إن التوريد سيجري وفق صيغة Free on Board (FOB)، أي أن الشركة البولندية تصبح مالكة للغاز عند بدء شحنه وهي التي تحدد مسار توجهه ونقطة تفريغه.

وستصدر الشركة الأمريكية لبولندا 2.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا أي ما يعادل مليوني طن أو حمولة حوالي 25 ناقلة.

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ولم يحدد أي من الطرفين، قيمة الصفقة أو أي تفاصيل أخرى، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعد في سبتمبر الماضي، بأن بلاده ستصدر الغاز المسال إلى بولندا بسعر جيد.

المصدر: نوفوستي







