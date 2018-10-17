أزمة خاشقجي..."بورصة دبي قد تتعرض لضربة مزدوجة"

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن الضغوط التي تتعرض لها السعودية بسبب أزمة اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، لا تشكل عاملا مساعدا لبورصة دبي، التي تتجه نحو تسجيل أسوأ مستوى لها منذ 2008.

وفي إشارة إلى الفترة العصيبة التي تمر بها سوق الأسهم في دبي، ذكرت "بلومبرغ" أن محفزات البقاء في سوق دبي بدأت تنفد من التجار، حيث أن البورصة تتجه نحو تسجل أسوأ أداء سنوي منذ الأزمة المالية في 2008.

Tensions in Saudi Arabia aren't helping Dubai’s stock market as it heads for its worst year since 2008 https://t.co/VwqcDOyHobpic.twitter.com/a645TzBdK7 — Bloomberg (@business) October 17, 2018

وربطت الوكالة تراجع بورصة دبي جزئيا بالتوترات التي تحوم حول السعودية على خلفية اختفاء خاشقجي، وقالت إن المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية نجح بإنهاء تعاملات أمس الثلاثاء على ارتفاع نسبته 1.3%، بعدما سجل تراجعا ملحوظا خلال جلسة الأحد.

ويرجح الخبراء أن تكون الحكومة السعودية قد تدخلت لدعم سوق الأسهم السعودية عبر ضخ الأموال، في حين لم تظهر بورصة دبي أي تعاف يذكر، وانخفض مؤشرها بنسبة 1% خلال الأسبوع الجاري.

وقال أمي كيمباينن، المدير في شركة "تيرا نوفا كابيتال أدفيسيورز" المحدودة بدبي، والذي يدير صندوقا بقيمة 125 مليون دولار، إن الأحداث الأخيرة التي تنطوي على اختفاء خاشقجي، وردة فعل الولايات المتحدة القوية، أظهرت أن سوق دبي تتعامل مع وضع خاص.

فمع تأثرها بشكل غير مباشر بأزمة الأسواق الناشئة، شكلت المسائل الجيوسياسية عاملا جديدا، أي أن دبي أصبحت عرضة لـ"ضربة مزدوجة".

ووصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى تركيا اليوم الأربعاء قادما من السعودية، ويعقد الوزير الأمريكي لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبحث أزمة الصحفي السعودي، الذي اختفى في 2 أكتوبر بعد دخوله القنصلية السعودية باسطنبول.

المصدر: "بلومبرغ"