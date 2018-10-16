 
مباشر

فنزويلا تتخلى عن الدولار الأمريكي

مال وأعمال

فنزويلا تتخلى عن الدولار الأمريكي
AFP FEDERICO PARRA
نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kxnx

أعلن نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي أن فنزويلا قررت استبدال الدولار بعملات أخرى في تعاملاتها في السوق المالية الوطنية.

وقال طارق العيسمي: "فنزويلا تستبدل الدولار باليورو واليوان وعملات صعبة أخرى في جميع التعاملات بسوق صرف العملات الوطنية".

وأضاف نائب الرئيس أن الحكومة الفنزويلية قررت توفير ملياري يورو لسوق الصرف الوطنية بواسطة الآليات المالية القائمة.

إقرأ المزيد
التضخم نهاية السنة في فنزويلا سيبلغ مليون بالمئة

وذكر أن السلطات التنفيذية ستطلب من الجمعية التأسيسية إصدار تشريعات ستعاقب المنظمات أو الأشخاص المسؤولين عن تهريب العملة الفنزويلية إلى الخارج.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يضع إكليل زهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بموسكو