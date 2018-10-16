فنزويلا تتخلى عن الدولار الأمريكي

أعلن نائب الرئيس الفنزويلي طارق العيسمي أن فنزويلا قررت استبدال الدولار بعملات أخرى في تعاملاتها في السوق المالية الوطنية.

وقال طارق العيسمي: "فنزويلا تستبدل الدولار باليورو واليوان وعملات صعبة أخرى في جميع التعاملات بسوق صرف العملات الوطنية".

[URGENTE] Venezuela sustituye al dólar y adopta el euro, el yuan y otras monedas convertibles para todas las transacciones del mercado cambiario nacional. Subastas del Dicom y otros créditos serán en euros, yuanes o cualquier otra moneda convertible. - @TareckPSUV. pic.twitter.com/PszWoRP3q6 — Érika Ortega Sanoja (@ErikaOSanoja) 16 октября 2018 г.

وأضاف نائب الرئيس أن الحكومة الفنزويلية قررت توفير ملياري يورو لسوق الصرف الوطنية بواسطة الآليات المالية القائمة.

إقرأ المزيد

وذكر أن السلطات التنفيذية ستطلب من الجمعية التأسيسية إصدار تشريعات ستعاقب المنظمات أو الأشخاص المسؤولين عن تهريب العملة الفنزويلية إلى الخارج.

المصدر: RT