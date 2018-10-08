التضخم نهاية السنة في فنزويلا سيبلغ مليون بالمئة

أعلن برلماني فنزويلي معارض أن مؤشرات التضخم في البلاد خلال الفترة الممتدة بين سبتمبر 2017 وسبتمبر الماضي وصلت إلى 488865 بالمئة.

وذكر البرلماني أنخيل ألفارادو أن مؤشرات التضخم اليومية بلغت 4 بالمئة، وارتفعت مؤشرات التضخم الشهرية من 223 بالمئة في أغسطس إلى 233 بالمئة في سبتمبر الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن البرلمانيين الفنزويليين باتوا المصدر الوحيد للمعطيات حول المؤشرات الاقتصادية في البلاد بعد أن قرر البنك المركزي وقف نشر هذه المعلومات قبل 3 سنوات.

إقرأ المزيد

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل مؤشرات التضخم السنوية في فنزويلا إلى مليون بالمئة هذا العام.

وكان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد اتخذ عددا من الإجراءات لاحتواء الأزمة الاقتصادية، بما في ذلك حذف 5 أصفار من العملة الوطنية بوليفار، وقام برفع الحد الأدنى للرواتب بنسبة 3 آلاف بالمئة. كما اعتمدت فنزويلا عملة رقمية خاصة بها.

المصدر: رويترز