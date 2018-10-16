السعودية تحظر استخدام شعارها تجاريا

حذرت وزارة التجارة والاستثمار السعودية من استخدام شعار الدولة "السيفين والنخلة" في التعاملات التجارية من "مطبوعات، ونشرات إعلامية، وإهداءات خاصة، وغيرها".

ودعت الوزارة، في تعميم أصدرته للغرف التجارية في البلاد، إلى ضرورة التقيد بما ورد في مرسوم ملكي، وعدم استخدام شعار الدولة في الأغراض التجارية.

وأوضحت أنها ستنفذ حملات تفتيش على المحال، وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق من يخالف ذلك الأمر.

من جهتها، نفذت إدارة ضبط المخالفات في وكالة وزارة اللإعلام الداخلي جولات ميدانية على "المطابع، ووكالات الدعاية والإعلان" في جميع مناطق البلاد، ومن له علاقة بالأنشطة الإعلامية، للتأكد من تنفيذ هذا الأمر الملكي، بالتعاون مع اللجان الأمنية المشتركة.

بدورها، أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية على أمانات المناطق والمحافظات والبلديات التابعة لها، أهمية متابعة تنفيذ الأمر، والتنبيه بعدم استخدام شعار "السيفين والنخلة" على لوحات المحال أو استخدامه في أي أغراض تجارية أخرى.

المصدر: "واس"