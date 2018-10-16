قريبا في سوريا.. حجب مكالمات "واتس آب"

كشف مسؤول سوري عن وجود دراسة تقضي بحجب المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عن تطبيقات التواصل الاجتماعي على الإنترنت في سوريا، بهدف زيادة إيرادات الاتصالات.

واعتبر المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد السوري إباء عويشق، أن أسعار الاتصالات في سوريا معقولة بالنسبة لدخل المواطن، وأن قطاع الاتصالات من القطاعات التي لم ترتفع فيها الأسعار كثيرا.

وعن أسباب اقتراح الدراسة، بين عويشق لصحيفة "الوطن" السورية أن "هذه التطبيقات التي تعرف باسم تطبيقات OTT تتيح لجمهور المستخدمين خدمات الاتصال الصوتي والمرئي من دون مقابل، مستفيدة من وصول شبكة الإنترنت إلى عدد هائل من المستخدمين حول العالم".

وأضاف: "لكنها تؤثر على إيرادات شركات الاتصالات المرخص لها بتقديم الخدمات، وبالتالي ينخفض العائد على الاستثمار لدى هذه الشركات ويقل الحافز لديها لوضع استثمارات إضافية لتحسين الشبكة، وتقديم خدمات أفضل وأقل تكلفة".

وأوضح عويشق أنه من الصعب تخفيض أسعار الاتصالات، خاصة أن تقديم خدمات الاتصالات يحتاج إلى وضع استثمارات كبيرة لبناء البنى التحتية وشراء التجهيزات، ومعظم هذه الاستثمارات هي بالقطع الأجنبي، إضافة إلى أن قطاع الاتصالات بمرحلة إعادة بناء بعد الدمار الكبير الذي حصل خلال سنوات الحرب الماضية.

وتوقع عويشق أن تتراوح أرباح الشركة السورية للاتصالات بين 4 و5 مليارات ليرة في عام 2018، مبينا أن هناك إيرادا بديلا يأتي عن طريق اشتراكات الإنترنت كخدمة الإنترنت الثابت ADSL، والتي ازدادت إيراداتها في الشركة السورية للاتصالات نحو ستة أضعاف في عام 2018 عنها في عام 2015.

المصدر: "الوطن"