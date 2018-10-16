انخفاض البورصة السعودية مع وصول بومبيو إلى الرياض لبحث أزمة خاشقجي

استهلت البورصة السعودية تعاملات اليوم الثلاثاء على انخفاض، وسط حالة من القلق لاحتمال أن تضر أزمة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بتدفق الاستثمارات الأجنبية على السعودية.

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وتراجع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية بنحو 3.8% إلى 7269 نقطة، بعدما كان قد أغلق أمس الاثنين على ارتفاع نسبته 4%.

وتعيش سوق الأسهم في السعودية حالة من التقلب منذ أيام بسبب مخاوف من أن يضر اختفاء خاشقجي بالاستثمار الأجنبي في السعودية.

وذكر تقرير لشبكة "سي إن إن"، نقلا عن مصدرين لم تسمهما، أن الرياض تستعد للإقرار بمقتل الصحفي السعودي.

Saudi Arabia's stocks fall as Mike Pompeo arrives to discuss Jamal Khashoggi's disappearance https://t.co/H82XebKOoF — Bloomberg (@business) October 16, 2018

بدورها نقلت "نيويورك تايمز" عن مصدر مطلع قوله إن الحكومة السعودية ستلقي باللوم على مسؤول في المخابرات لتحميله المسؤولية عن استجواب سار بنحو خاطئ مع الصحفي السعودي.

وفي تطور جديد وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الرياض اليوم الثلاثاء لبحث أزمة اختفاء الصحفي السعودي.

المصدر: "بلومبرغ"