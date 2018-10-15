الفالح: السعودية قادرة على امتصاص صدمات سوق النفط

جدد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، التزام بلاده بتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية وتلبية الطلب في هذه السوق، وخاصة مع قرب تطبيق العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني.

وقال الوزير السعودي، اليوم الاثنين: "نتوقع زيادة إنتاجنا النفطي الشهر القادم من مستواه الحالي والبالغ 10.7 ملايين برميل يوميا، مضيفا أن السعودية ملتزمة بتلبية الطلب الهندي المتنامي على النفط.

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وأضاف الفالح، خلال مؤتمر "آي إتش إس سيرا"، أن سعر النفط كان سيعود لمستوياته قبل 5 سنوات لولا جهود المملكة، التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم.

وأضاف أن عوامل كثيرة قد تؤثر على أسعار النفط العالمية، لكن السعودية وكبار المنتجين الآخرين سيواصلون العمل من أجل حماية السوق من صدمات سعر الخام.

وقال: "قد نشهد (جولة) أخرى من التعطيلات غير المتوقعة التي رأيناها في نيجيريا وليبيا وفنزويلا. وقد رأينا العقوبات المفروضة على إيران. تعطيلات المعروض تلك بحاجة إلى واقي صدمات والسعودية هي بدرجة كبيرة واقي الصدمات".

وأضاف: "استثمرنا عشرات المليارات من الدولارات لبناء طاقة فائضة بين مليوني وثلاثة ملايين برميل يوميا على مر السنين. يعادل ذلك الطاقة الإنتاجية لمنتجين كبار".

وعن قدرة السعودية الإنتاجية، قال الفالح إن السعودية تستطيع إنتاج 12 مليون برميل يوميا وإن إنتاجها الحالي 10.7 ملايين برميل يوميا، مؤكدا أنه سيزيد في الشهر القادم.

المصدر: "رويترز"