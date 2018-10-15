صعود النفط على خلفية أزمة خاشقجي

قفزت أسعار النفط اليوم الاثنين، مع تزايد التوتر الحاصل إثر اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ومخاوف المشترين على شح الإمدادات، ناهيك عن قرب سريان العقوبات على نفط إيران.

وبحلول الساعة 04:24 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام القياس العالمي مزيج "برنت بواقع 1.01 دولار إلى 81.44 دولار للبرميل، فيما صعدت عقود الخام الأمريكي بواقع 80 سنتا إلى 72.14 دولار للبرميل.

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وقال خبير الطاقة وانغ شياو: "عبر السوق مرة أخرى عن قلقه من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بعد تبادل التصريحات الأمريكية والسعودية بشأن اختفاء الصحفي السعودي مما أدى إلى ارتفاع الأسعار".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بأنه سيكون هناك "عقاب شديد" في حال ثبوت ضلوع السعودية في اختفاء الصحفي السعودي.

من جهتها نفت الرياض تورطها في اختفاء خاشقجي، وقال وزير الداخلية عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود إن "الاتهامات بوجود أوامر بقتل الصحفي أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر سعودي مسؤول قوله: "تؤكد المملكة رفضها التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها سواء عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية أو استخدام الضغوط السياسية أو ترديد الاتهامات الزائفة التي لن تنال من المملكة ومواقفها الراسخة ومكانتها العربية والإسلامية والدولية ومآل هذه المساعي الواهنة كسابقاتها هو الزوال".

#تصريح | تؤكد المملكة رفضها التام لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها سواء عبر التلويح بفرض عقوبات اقتصادية أو استخدام الضغوط السياسية أو ترديد الاتهامات الزائفة التي لن تنال من المملكة ومواقفها الراسخة ومكانتها العربية والإسلامية والدولية ومآل هذه المساعي الواهنة كسابقاتها هو الزوال — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 14, 2018

وأضاف: "تؤكد المملكة أنها إذا تلقت أي إجراء سوف ترد عليه بإجراء أكبر، وأن لاقتصاد المملكة دورا مؤثرا وحيويا في الاقتصاد العالمي، وأن اقتصاد المملكة لا يتأثر إلا بتأثر الاقتصاد العالمي".

المصدر: وكالات